Erschreckende Unfallstatistik - Innenminister Maier: "Betrachte ich mit erheblicher Sorge"

1. April 2023: Auf der B247 bei Bad Langensalza kommt es zu einem schrecklichen Verkehrsunfall. Sieben Menschen sterben. Der Unfall löste bundesweit Entsetzen aus. (Archivbild) © Silvio Dietzel/dpa

Mehr Unfälle, mehr tödlich verletzte Verkehrsteilnehmer, mehr Schwerverletzte bei Unfällen unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, mehr Unfälle unter dem Einfluss von Alkohol insgesamt, mehr Unfälle mit Beteiligung junger Fahrer/-innen (18 bis unter 25 Jahre), mehr Unfälle mit Beteiligung von Verkehrsteilnehmern ab 65 Jahren, mehr Unfälle mit Beteiligung von Fußgängern!

All das geht aus der aktuellen, vom Ministerium für Inneres und Kommunales herausgegebenen Thüringer Verkehrsunfallstatistik hervor. "Die negative Entwicklung der Gesamtzahl der Verkehrsunfälle, der tödlich verletzten Verkehrsteilnehmer, der Unfälle unter Alkoholeinfluss, aber auch die Hauptursachen der Unfälle wie überhöhte Geschwindigkeit betrachte ich mit erheblicher Sorge", sagte Innenminister Maier laut Mitteilung des Ministeriums.

Besonders in Erinnerung bleibt ein Unfall mit sieben Toten im Unstrut-Hainich-Kreis, der sich am kommenden Ostermontag (1. April) erstmals jährt.

"Dieser Unfall hat mich sehr betroffen und nachdenklich gemacht. In Bruchteilen einer Sekunde waren sieben Leben ausgelöscht. Jedes Mal, wenn ich die Stelle passiere, bin ich in Gedanken bei den Angehörigen", so Maier laut Mitteilung.