Holzlaster verliert Ladung auf der Bundesstraße: Bruchstück kracht gegen Auto

Der VW-Fahrer blieb laut Polizeiangaben unverletzt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 43-jähriger VW-Fahrer am 3. Mai (Mittwoch) auf der B88 aus Richtung Bad Tabarz kommend in Richtung Friedrichroda (ebenfalls Landkreis Gotha) unterwegs.

Dabei kam dem VW ein roter, mit Holzstämmen beladener Lkw entgegen. Den Angaben zufolge löste sich ein "Baumfragment" beziehungsweise eine "Baumknolle", welche auf der Motorhaube des VWs einschlug.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte die Polizei auf Nachfrage von TAG24 noch nicht angeben. Ebenso wurden zur Größe des Fragments keine näheren Angaben gemacht.

Fakt ist hingegen, dass der Fahrer zum Glück unverletzt blieb. Der Lkw-Fahrer setzte derweil allerdings seine Fahrt pflichtwidrig fort, hieß es.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem LKW-Fahrer, dessen Aufenthaltsort oder zu dem Truck machen können.