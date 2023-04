27.04.2023 12:39 Mercedes kracht in E-Biker: 63-Jähriger wird schwer verletzt

Ein Mercedes ist am Mittwoch in Eisenach in einen E-Biker gekracht. Das 63-jährige Unfallopfer zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Von Carsten Jentzsch

Eisenach - Bei einem Verkehrsunfall in Eisenach (Wartburgkreis) wurde am Mittwoch ein 63-Jähriger schwer verletzt. Der 63-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag. Dabei übersah eine 25-Jährige am Steuer eines Mercedes beim Abbiegen einen vorfahrtsberechtigten E-Biker. Es kam zur Kollision! Der 63-Jährige auf dem E-Bike stürzte auf die Straße. Infolge des Unfalls zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde eine Straße vorübergehend gesperrt. Wie die Beamten weiter mitteilten, hatte der E-Biker zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen.

