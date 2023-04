17.04.2023 16:10 Von Auto überrollt: 19-Jähriger schwer verletzt

Ein 19-Jähriger wurde am Sonntag in Nordhausen von einem Auto überrollt. Er erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Von Carsten Jentzsch

Nordhausen - Ein 19-Jähriger wurde am Sonntag in Nordhausen schwer verletzt. Das Unfallopfer hatte versucht, das rollende Auto zu stoppen - vergeblich. (Symbolbild) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der junge Mann am Abend im Nordhäuser Ortsteil Petersdorf mit Bekannten an einer Parkbank getroffen. Ersten Ermittlungen zufolge soll einer der Freunde sein Auto in der Nähe der Bank abgestellt und Musik abgespielt haben. Doch plötzlich rollte das Auto los! Offenbar hatte der Freund vergessen, die Handbremse anzuziehen. Der 19-Jährige wollte das Auto stoppen, jedoch ohne Erfolg. Den Angaben nach wurde der Mann von dem Auto überrollt. Das Unfallopfer wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Titelfoto: Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa