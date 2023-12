Viel befahrene Bundesstraße in Thüringen überflutet - etliche Sperrungen!

Windischleuba - In Thüringen wurde die viel befahrene B7 überschwemmt. Besonders beeinträchtigt ist der Verkehr im Landkreis Nordhausen. Hier hatten Pegel aufgrund der Witterung die höchste Meldestufe erreicht.

Die B7 ist im Landkreis Altenburger Land überflutet. Auch die in der Nähe befindliche L1353 musste gesperrt werden. © EHL Media

Die B7, die von Nordrhein-Westfalen, durch Hessen und Thüringen nach Sachsen verläuft, ist in Windischleuba (Altenburger Land) schätzungsweise 200 Meter überflutet. Auch die direkt in der Nähe befindliche L1353 wurde überschwemmt - auf einer Länge von schätzungsweise einem Kilometer.

Wie die zentrale Leitstelle Gera gegenüber TAG24 mitteilte, wurden die betreffenden Straßen im entsprechenden Abschnitt am späten Samstagabend gegen kurz vor 22 Uhr gesperrt.

In der unmittelbaren Nähe der betroffenen Verkehrsabschnitte verläuft die Pleiße. Zudem liegt hier der Schafteich. Auch ein See befindet sich in der Nähe.

Viele Sperrungen wurden am Vormittag seitens der zentralen Leitstelle für Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz für den Landkreis Nordhausen und den Kyffhäuserkreis im Gespräch mit der Redaktion vermeldet.