28.01.2024 13:34 Wegen Totenkopf-Umschlag mit weißer Substanz: Einsatz mit Spezialkräften am Bahnhof Gera

Am Hauptbahnhof in Gera ist es am Samstagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Hintergrund war ein Totenkopf-Briefumschlag samt Inhalt.

Von Carsten Jentzsch

Gera - Am Hauptbahnhof in Gera ist es am späten Samstagabend zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Hintergrund war ein Totenkopf-Briefumschlag samt Inhalt. Spezialkräfte kamen zu später Stunde am Bahnhof in Gera zum Einsatz. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Bundespolizei gegen 21 Uhr von einem Bürger über einen Briefumschlag in der Bahnhofstoilette informiert. Verdächtig sei dieser aufgrund seiner Kennzeichnung und des sichtbaren Inhaltes, hieß es. Eine Streife der Bundespolizei konnte auf dem Brief einen aufgemalten Totenkopf erkennen. Der Umschlag war durch ein Sichtfenster teilweise einsehbar. Laut Polizei war dieser mit einer weißen kristallinen Substanz befüllt. Die Toilettenanlage wurde abgesperrt. Feuerwehr und Spezialisten des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei kamen zum Einsatz, da eine Gefährdungslage nicht ausgeschlossen werden könnte. Thüringen Genital-Vorfall auf Damenklo von Bar: Polizei stellt 27-Jährigen! Nach mehreren technischen Prüfverfahren konnte der Inhalt jedoch als unbedenklich eingestuft werden. Der ersten Einschätzung nach handelte es sich beim Inhalt um Zucker. Eine Gefährdungslage konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Der ersten Einschätzung nach handelte es sich beim Inhalt um Zucker. © Bundespolizeiinspektion Erfurt Zugverkehr nicht betroffen Infolge des Einsatzes kam es zwischen 21 Uhr und 0.10 Uhr zu leichteren Einschränkungen im Bereich der WC-Anlage im Bahnhof. Der Zugverkehr war laut Polizei zu keiner Zeit von den Maßnahmen betroffen. Ob hinter dem Ganzen ein Streich oder die bewusste Herbeiführung einer Anscheinsgefahr steckt, ist nun Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen.

