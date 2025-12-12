10 Grad und Sonne: So warm wird das Wochenende in Sachsen

Leipzig - Nachdem die Woche von den Temperaturen her in Sachsen eher an Frühling, als an Winter erinnert hat, kühlt es am Wochenende zwar etwas ab. Den Wintermantel könnt Ihr zumindest tagsüber trotzdem im Schrank lassen.

Es bleibt in Sachsen auch am Wochenende angenehm mild. © Montage: Jennifer Brückner/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Denn wie bereits zum Ende der Woche pendeln sich die Temperaturen auch die nächsten Tage zwischen 5 und 10 Grad ein.

In den Freitag starten wir noch recht frostig, doch die Sonne tut bei heiterem Wetter ihr übriges und heizt Sachsen auf bis zu 10 Grad auf, bestätigt der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Die Nacht bleibt klar und nur vereinzelt wolkig, weshalb der Strich am Thermometer auf bis zu -1 Grad sinken kann (maximal sind 3 Grad drin).

Am Samstag bleibt es zwar trocken, in manchen Gebieten tun sich allerdings Nebel oder Dunst auf. Diese halten sich bis in den Morgen hinein, bis sie schließlich langsam auflösen.

Wolken sehen die Sachsen in der ersten Tageshälfte selten, das ändert sich mit zunehmendem Tag etwas. Das Positive: Es bleibt größtenteils trocken, weshalb dem gemütlichen Weihnachtsmarkt-Besuch nichts im Weg steht.

Zu den Höchstwerten von 5 bis 8 Grad mischt ein leichter aus Südwesten kommender Wind mit. In den Hochlagen kann dieser stärker bis Böig sein.

Nachts bleiben die Temperaturen mit 5 bis 1 Grad im Plusbereich.