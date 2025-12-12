Advents-Wetter in NRW bleibt auch weiterhin ungewöhnlich mild
Köln - Keine Winter-Vibes: Auch an diesem Wochenende bleibt es in Nordrhein-Westfalen ungewöhnlich warm für die Adventszeit.
Wer dieser Tage auf Schnee hofft, muss sich weiter gedulden, denn die weiße Pracht lässt im bevölkerungsreichsten Bundesland auf sich warten.
Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen die Temperaturen am Freitag stattdessen erneut ungewöhnlich milde Höchstwerte zwischen 9 und 13 Grad erreichen.
Der Tag startet dabei mit dichten Wolken und örtlich auch mit Nebel und Sprühregen, im weiteren Tagesverlauf soll es sich aber auflockern.
Auch am Samstag bleibt das Wetter in NRW ungemütlich, aber mild. In der Nordwesthälfte hat der DWD dichte Wolken und Regen angekündigt, im Rest des Landes bleibt es trüb. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 5 und 10 Grad.
Zum dritten Advent ziehen am Sonntag dann abermals dichte Wolken über den Horizont, es soll jedoch weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Die Höchsttemperatur pendeln sich zwischen 7 und 11 Grad ein.
Titelfoto: Thomas Frey/dpa