Trübe Nebelsuppe in Frankfurt und Hessen: Ist Besserung in Sicht?
Frankfurt am Main/Hessen - Bis zum Wochenende steckt das Wetter in Frankfurt und ganz Hessen in einer regelrechten Herbst-Depression: trüb mit viel Nebel bei moderat-milden Temperaturen.
Bereits am Donnerstag ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) örtlich den ganzen Tag über neblig-trüb bei 6 Grad. Dort, wo sich der Nebel auflöst, wird es wechselnd bis stark bewölkt und die Höchstwerte erreichen 8 bis 11 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen und es bleibt niederschlagsfrei.
In der Nacht zum Freitag kühlt es auf 5 bis 1 Grad ab. Bei wechselnder bis geringer Bewölkung zieht gebietsweise Nebel oder Hochnebel auf.
Am folgenden Tag bietet sich dann ein ähnliches Bild. Es wird verbreitet stark bewölkt oder neblig-trüb und anfangs kann es etwas Sprühregen geben. Die Thermometer zeigen etwas frischere Höchstwerte zwischen 6 und 9 Grad an.
Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es neblig-trüb bei 5 bis 2 Grad. Dieses Wetter hält auch tagsüber an. Stellenweise kann es allerdings etwas Regen oder Sprühregen geben. Bei 4 bis 7 Grad geht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.
In der folgenden Nacht breitet sich Nebel oder Hochnebel weiter aus und die Temperaturen gehen auf 5 bis 1 Grad zurück.
Es bleibt zumeist niederschlagsfrei, ebenso wie am Sonntag, der sich auch wieder stark bewölkt mit teils längeren neblig-trüben Abschnitten präsentiert.
Bei schwachem bis mäßigem Wind aus Süd bis Südwest erreichen die Höchstwerte 3 bis 8 Grad und es bleibt niederschlagsfrei.
Titelfoto: Bild-Montage: Boris Rössler/dpa, wetteronline.de