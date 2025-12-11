Trübe Nebelsuppe in Frankfurt und Hessen: Ist Besserung in Sicht?

Frankfurt am Main/Hessen - Bis zum Wochenende steckt das Wetter in Frankfurt und ganz Hessen in einer regelrechten Herbst-Depression: trüb mit viel Nebel bei moderat-milden Temperaturen.

Die Wolkendecke bleibt in den kommenden Tagen in ganz Hessen dicht. © Bild-Montage: Boris Rössler/dpa, wetteronline.de

Bereits am Donnerstag ist es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) örtlich den ganzen Tag über neblig-trüb bei 6 Grad. Dort, wo sich der Nebel auflöst, wird es wechselnd bis stark bewölkt und die Höchstwerte erreichen 8 bis 11 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen und es bleibt niederschlagsfrei.

In der Nacht zum Freitag kühlt es auf 5 bis 1 Grad ab. Bei wechselnder bis geringer Bewölkung zieht gebietsweise Nebel oder Hochnebel auf.

Am folgenden Tag bietet sich dann ein ähnliches Bild. Es wird verbreitet stark bewölkt oder neblig-trüb und anfangs kann es etwas Sprühregen geben. Die Thermometer zeigen etwas frischere Höchstwerte zwischen 6 und 9 Grad an.

Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es neblig-trüb bei 5 bis 2 Grad. Dieses Wetter hält auch tagsüber an. Stellenweise kann es allerdings etwas Regen oder Sprühregen geben. Bei 4 bis 7 Grad geht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der folgenden Nacht breitet sich Nebel oder Hochnebel weiter aus und die Temperaturen gehen auf 5 bis 1 Grad zurück.