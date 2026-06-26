41,3 Grad im Juni: Deutscher Hitzerekord gefallen!

Saarbrücken - Noch nie war es so heiß in Deutschland: Eine Wetterstation vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Saarbrücken-Burbach registrierte am Freitagnachmittag 41,3 Grad!

Deutschland hat mit 41,3 Grad einen neuen Rekordwert erreicht. (Symbolfoto) © dpa | Patrick Pleul

Zuerst hatte die Nachrichtenagentur AFP von einem Rekord von 40,9 Grad an dieser Messstation berichtet. Später steigerte sich der Wert jedoch noch auf den vorläufigen Höchststand von 41,3 Grad, wie ein DWD-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Am 25. Juli 2019 waren in Duisburg-Baerl und Tönisvorst (Nordrhein-Westfalen) 41,2 Grad gemessen worden – der bisherige Rekord.

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