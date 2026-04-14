643 Einschläge! In diesem sächsischen Landkreis blitzt es am meisten

Leipzig - Der Landkreis Leipzig war 2025 der blitzreichste in Sachsen . 0,39 Erdblitze pro Quadratkilometer zählte der Informationsdienst Aldis/Blids dort im vergangenen Jahr. Insgesamt registrierte das Sensornetzwerk der in Österreich ansässigen Experten in dem Landkreis 643 Erdblitze.

In Dresden blitzt es vergleichsweise weniger als in ländlichen Gegenden in Sachsen. © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Zwar blitze es im Erzgebirgkreis knapp 30-mal mehr, die Einschläge verteilten sich aber auf eine größere Fläche und die Blitzdichte erreichte 0,36 pro Quadratkilometer. Auf Platz drei folgt der Landkreis Zwickau (0,35).

In den Städten Chemnitz (0,21), Leipzig (0,20) und Dresden (0,14) gingen tendenziell weniger Blitze pro Quadratkilometer nieder als in den Landkreisen. Am geringsten war die Blitzdichte jedoch im Landkreis Nordsachsen. Dort schlugen 277 Blitze ein, pro Quadratkilometer waren es 0,136 Einschläge.

Deutsche Blitzhauptstadt 2025 war übrigens Kaufbeuren in Bayern mit 1,23 Einschlägen pro Quadratkilometer. Am geringsten war die Blitzdichte mit 0,05 Blitzereignissen pro Quadratkilometer in Kiel.

Insgesamt hatte es 2025 ungewöhnlich selten geblitzt. Nur 4601 Erdblitze schlugen in Sachsen laut Aldis/Blids ein - so wenige wie noch nie in den bis 2006 zurückgehenden Daten und deutlich weniger als die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr (11.182 Einschläge).