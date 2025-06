Ab mittags kracht es in Berlin und Brandenburg: Gewitter, Starkregen und Sturmböen

Berlin - Berlin und Brandenburg aufgepasst: Am Mittwoch werden heftige Gewitter in der Hauptstadtregion erwartet. Dazu wird es ziemlich schwül.

Auch mit Starkregen wird in Berlin und Brandenburg gerechnet. (Symbolfoto) © Annette Riedl/dpa

Nach einem heiteren Tagesstart zieht sich der Himmel zunehmend zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Darauf folgen teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Windböen, mitunter auch Hagel. Lokal ist teilweise Unwettergefahr angesagt. Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 28 Grad.

In der Nacht auf Donnerstag werden zunächst weiter kräftige Schauer und Gewitter bei wechselhafter Bewölkung erwartet. Im weiteren Verlauf beruhigt sich das Wetter und die Gewitter ziehen ab. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 13 Grad.

Am Donnerstag kann es immer noch örtlich Schauer geben. Vereinzelt gibt es auch noch Gewitter mit Starkregen und Windböen. Nun folgt mit Höchsttemperaturen zwischen 21 und 23 Grad auch eine Abkühlung. Am Mittag und Nachmittag gibt es starke Windböen.



In der Nacht zum Freitag ziehen die Schauer langsam ab. Es bleibt aber bewölkt und kann immer noch ab und an etwas Regen geben. Die Tiefstwerte liegen bei 14 bis 12 Grad.