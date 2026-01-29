Neuschnee, Nebel und gefährliches Glatteis: Winter-Wetter im Ländle geht weiter

Stuttgart - Vorsicht auf den Straßen im Südwesten: In den kommenden Tagen müssen sich Autofahrer in Baden-Württemberg auf tückische Bedingungen einstellen.

In großen Teilen des Südwestens ist das Schneefallrisiko in den kommenden Tagen noch einmal hoch, wie die Karte zeigt. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, wetteronline.de

Der Donnerstag bleibt laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend bedeckt. Besonders in der Osthälfte des Landes sorgt abziehender Niederschlag oberhalb von 400 Metern für winterliche Verhältnisse. Hier können bis zu fünf Zentimeter Neuschnee hinzukommen, in Staulagen der Ostalb sind sogar bis zu zehn Zentimeter möglich.

Von Südwesten her lassen die Niederschläge im Tagesverlauf nach. Während auf der Ostalb Dauerfrost bei bis zu -1 Grad herrscht, klettert das Thermometer am Kaiserstuhl auf milde 8 Grad.

In der Nacht zum Freitag kommt es zu flächendeckendem Frost, der im Allgäu bis zu -7 Grad erreichen kann. Autofahrer müssen streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe rechnen. Zudem bilden sich gebietsweise dichte Nebelfelder mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Nach dem Ende des morgendlichen Nebels beginnt der Freitag zunächst trüb. Ab dem Vormittag breitet sich leichter Regen aus, der im Bergland und in Oberschwaben als Schnee fällt und erneut für glatte Straßen sorgt.

Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad auf der Alb und 7 Grad bei Lörrach.