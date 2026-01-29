Neuschnee, Nebel und gefährliches Glatteis: Winter-Wetter im Ländle geht weiter
Stuttgart - Vorsicht auf den Straßen im Südwesten: In den kommenden Tagen müssen sich Autofahrer in Baden-Württemberg auf tückische Bedingungen einstellen.
Der Donnerstag bleibt laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend bedeckt. Besonders in der Osthälfte des Landes sorgt abziehender Niederschlag oberhalb von 400 Metern für winterliche Verhältnisse. Hier können bis zu fünf Zentimeter Neuschnee hinzukommen, in Staulagen der Ostalb sind sogar bis zu zehn Zentimeter möglich.
Von Südwesten her lassen die Niederschläge im Tagesverlauf nach. Während auf der Ostalb Dauerfrost bei bis zu -1 Grad herrscht, klettert das Thermometer am Kaiserstuhl auf milde 8 Grad.
In der Nacht zum Freitag kommt es zu flächendeckendem Frost, der im Allgäu bis zu -7 Grad erreichen kann. Autofahrer müssen streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe rechnen. Zudem bilden sich gebietsweise dichte Nebelfelder mit Sichtweiten unter 150 Metern.
Nach dem Ende des morgendlichen Nebels beginnt der Freitag zunächst trüb. Ab dem Vormittag breitet sich leichter Regen aus, der im Bergland und in Oberschwaben als Schnee fällt und erneut für glatte Straßen sorgt.
Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad auf der Alb und 7 Grad bei Lörrach.
Wochenend-Wetter bleibt unbeständig
Die Nacht zum Samstag bleibt unruhig. Von Westen her verdichtet sich die Bewölkung und bringt zunehmend Regen mit sich. Die teilweise gefrorenen Böden bringen demnach ein erhebliches Risiko für Glatteis.
Am ersten Wochenendtag zeigt sich das Wetter teilweise freundlich, lokal sind jedoch weiterhin leichte Regenschauer oder in hohen Lagen Schneeflocken möglich. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 9 Grad im südlichen Oberrheingraben und bis zu 1 Grad auf der Ostalb.
Auch am Sonntag ziehen viele Wolken über das Land und bringen lokal Regen und im Bergland Schnee. Zeitweise kann sich laut DWD aber auch die Sonne durchsetzen. Die Temperaturen erreichen bis zu 10 Grad im Breisgau, während es in Oberschwaben mit 1 Grad deutlich kühler bleibt.
In der Nacht zum Montag müssen Autofahrer erneut mit lokalem Nebel und Tiefstwerten zwischen 2 und -5 Grad rechnen.
