Nass und kalt: Das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - Atlantische Tiefdruckgebiete lenken immer wieder feuchte Luft nach Hessen: Die Folge ist eine regnerische Wetterlage, die den Freitag und das Wochenende in Darmstadt, Frankfurt und Kassel bestimmen wird, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.
Der Freitag werde "wechselnd bis stark bewölkt", heißt es in der Prognose der Meteorologen. Doch zunächst soll der Tag "meist niederschlagsfrei" bleiben. Bis in den Vormittag hinein könne es örtlich zu Nebel kommen.
Zum Abend hin sollen aus Südwesten "zeitweise leichte Niederschläge" in das Bundesland ziehen. In den meisten Fällen in Form von Regen, im höheren Bergland jedoch als Schnee.
Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 0 und +4 Grad, dazu soll ein schwacher bis mäßiger Südostwind wehen.
Auch in der Nacht zu Samstag könne es immer wieder zu Niederschlägen kommen, im hessischen Flachland als Regen, "in höheren Lagen als Schnee oder Schneegriesel, vereinzelt gefrierend mit Glatteis möglich", ergänzte ein DWD-Sprecher. Die Temperaturen sollen auf Tiefstwerte von +2 bis -2 Grad fallen, in Hochlagen bis -4 Grad.
Wettervorhersage: Regen und Schneeregen am Samstag und Sonntag in Hessen
Auch am Samstag soll der Himmel über dem Bundesland wolkenverhangen bleiben, zeitweise kann es regnen. Im Norden von Hessen seien dabei "bis zum Vormittag teils Schneeregen, vereinzelt auch gefrierender Regen" möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen 3 bis 6 Grad im Südwesten, sonst 2 bis 4 Grad. "Auf der Wasserkuppe um 0 Grad", hieß es weiter.
Der Sonntag werde ebenfalls "stark bewölkt bis bedeckt". Insbesondere im Südwesten von Hessen soll es mitunter regnen. Im Rest des Bundeslandes sei "vereinzelt Schneeregen möglich". Die Temperaturen schwanken "zwischen 6 Grad am Rhein und um 2 Grad im nordhessischen Bergland".
Die Nächte werden teils frostig und Autofahrer müssen mitunter große Vorsicht walten lassen.
In der Nacht zu Sonntag soll es vor allem im Nordosten von Hessen regnen. Diese Niederschläge können bei Tiefstwerten von -3 Grad im Osten und in den Bergen bis +2 Grad im Rhein-Main-Gebiet lokal gefrieren, oder auch als Schnee niedergehen, dann bestehe Glättegefahr.
In der Nacht zu Montag ist es dann der Südwesten von Hessen, der mit Regen oder Schneeregen rechnen muss. Im Osten und in den Bergen soll es schneien. Bei Tiefsttemperaturen von +2 bis 0 Grad im Rhein-Main-Gebiet und 0 bis -3 Grad im sonstigen Hessen drohen erneut glatte Straßen.
Titelfoto: Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de