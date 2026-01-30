Nass und kalt: Das Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen

Die Wettervorhersage für den Freitag, Samstag und Sonntag in Frankfurt und Hessen: Es soll nass und kalt werden - Regen, Schneeregen und Schnee sind möglich!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Atlantische Tiefdruckgebiete lenken immer wieder feuchte Luft nach Hessen: Die Folge ist eine regnerische Wetterlage, die den Freitag und das Wochenende in Darmstadt, Frankfurt und Kassel bestimmen wird, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Der Winter hat das Bundesland weiter im Griff: Das Wetter am Wochenende in Frankfurt und Hessen wird regnerisch und kalt. © Montage: Andreas Arnold/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Der Freitag werde "wechselnd bis stark bewölkt", heißt es in der Prognose der Meteorologen. Doch zunächst soll der Tag "meist niederschlagsfrei" bleiben. Bis in den Vormittag hinein könne es örtlich zu Nebel kommen. Zum Abend hin sollen aus Südwesten "zeitweise leichte Niederschläge" in das Bundesland ziehen. In den meisten Fällen in Form von Regen, im höheren Bergland jedoch als Schnee. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 0 und +4 Grad, dazu soll ein schwacher bis mäßiger Südostwind wehen. Wetter Deutschland Tauwetter? Wo denkt Ihr hin! Der Winter hält sich hartnäckig in Sachsen Auch in der Nacht zu Samstag könne es immer wieder zu Niederschlägen kommen, im hessischen Flachland als Regen, "in höheren Lagen als Schnee oder Schneegriesel, vereinzelt gefrierend mit Glatteis möglich", ergänzte ein DWD-Sprecher. Die Temperaturen sollen auf Tiefstwerte von +2 bis -2 Grad fallen, in Hochlagen bis -4 Grad.

Wettervorhersage: Regen und Schneeregen am Samstag und Sonntag in Hessen