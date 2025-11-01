Allerheiligen startet mild, doch später folgen Regen und Sturm

Am Wochenende wird es ungemütlich: Nach einem milden Samstagmorgen folgen Regen und starker Wind.

Von Anika von Greve-Dierfeld Suttgart - Wer an Allerheiligen durch den Wald oder zum Friedhof stiefeln möchte, sollte sich am Vormittag auf den Weg machen - dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge startet der Samstag zunächst meist trocken.

Am Samstagmorgen kann man in Baden-Württemberg mit milden Temperaturen rechnen - später am Tag wird es jedoch ungemütlich. © 123rf/pierluigipalazzi Nur im Südosten bleibt es teils länger trüb. Im Tagesverlauf ziehen jedoch zunehmend dichtere Wolken auf, und am Nachmittag setzt von Westen her Regen ein. Im Westen des Schwarzwaldes wird Dauerregen mit 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter binnen 18 Stunden erwartet. Wetter Deutschland Berlin und Brandenburg: Erst mild und trocken, dann folgen Regen und Wind Mit sehr milden 13 bis 20 Grad zeigt sich der Feiertag für Anfang November aber ungewöhnlich warm. Der Wind weht schwach aus Südwest, auf dem Feldberg sind allerdings stürmische Böen möglich.

Der Sonntag wird regnerisch