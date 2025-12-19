Wolken über Wolken: Sachsen-Anhalt steht dunkles Wochenende bevor

Magdeburg - Auch kurz vor den Feiertagen kann sich Sachsen-Anhalt nicht auf ein weißes Winterwunderland freuen. Stattdessen machen sich graue Wolken und Regen über dem Land breit.

Am Wochenende kann es immer wieder regnen. (Symbolfoto) © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Freitag startet wolkig bis stark bewölkt. Bei Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) im Nachmittagsverlauf und am Abend gebietsweise leichten Regen geben. Auf dem Brocken werden erneut Sturmböen erwartet.

In der Nacht zum Samstag bleibt es ebenfalls stark bewölkt. Zeitweise kann es regnen. Am Samstag zeigen sich weiterhin dichte Wolken am Himmel. Bei Höchstwerten um 8 Grad soll es nur vereinzelt Regen oder Sprühregen geben.

Die Nacht auf Sonntag bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Stellenweise muss sich auf Nebel eingestellt werden.