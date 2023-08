Erst Unwetter-, dann Hitzewarnung: Das Wetter bleibt extrem in Hessen

Am heutigen Donnerstag sind in Hessen weitere Unwetter möglich, dann warnt der Deutsche Wetterdienst vor der großen Hitze mit Höchstwerten bis 34 Grad.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Nach den Unwettern in Hessen in der Nacht zum Donnerstag ist die Gefahr noch nicht gebannt. Außerdem hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die kommenden Tage eine Hitzewarnung herausgegeben.

Am heutigen Donnerstag sind weitere Gewitter möglich, die von unwetterartigem Starkregen begleitet werden können. © Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de Am Nachmittag und am Abend des heutigen Donnerstags drohen laut DWD erneut Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen mit bis zu 70 km/h. Vereinzelte Unwetter mit Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit können dabei nicht ausgeschlossen werden. Ansonsten zeigt sich der Himmel bei Höchstwerten von 25 bis 29 Grad zumeist stark bewölkt mit einzelnen Auflockerungen. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf 18 bis 15 Grad ab. Anfangs gibt es noch einzelne Schauer und Gewitter, in der zweiten Nachthälfte klingen diese dann aber überall ab und es bleibt niederschlagsfrei. Der DWD warnt darüber hinaus vor Nebel mit stellenweise Sichtweiten unter 150 Metern. Wetter Deutschland Keine Ruhe am Himmel: Dem Südwesten drohen Gewitter und Starkregen Am Freitag ist es im Norden Hessen zumeist heiter. Hier sind noch einzelne Schauer möglich, während es im Süden sonnig und trocken bleibt. Die Quecksilbersäulen der Thermometer klettern auf 27 bis 32 Grad. Die folgende Nacht kann in den Ballungsräumen tropisch werden, wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad fällt. Ansonsten erreichen die Tiefstwerte 19 bis 16 Grad und es bleibt niederschlagsfrei.

Am Samstag Höchstwerte bis 34 Grad möglich

Am Samstag erwartet die Hessen dann der heißeste Tag der Woche mit Höchstwerten von 29 bis 34 Grad. Es wird heiter und nur im Norden kann es vereinzelt zu kurzen Schauern kommen. Auch in der folgenden Nacht fallen in den Ballungsräumen die Temperaturen nicht unter 20 Grad - ansonsten auf 18 bis 14 Grad.

Nach den Gewittern wird es mit Höchstwerten bis 34 Grad wieder heiß in Hessen. © Frank Rumpenhorst/dpa