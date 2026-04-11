April-Wetter in Berlin und Brandenburg: Auf sonnigen Samstag folgen Wolken und Regen

Berlin - Berlin und Brandenburg starten am Samstag zunächst überwiegend sonnig ins Wochenende. Im weiteren Verlauf ziehen Wolken auf, zu denen sich am Sonntag auch Regen gesellt.

Der April macht in Berlin und Brandenburg, was man von ihm erwartet: nämlich, was er will. © Annette Riedl/dpa

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es am Samstag nach anfänglichem Nebel viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad, dazu weht ein überwiegend schwacher Ost- bis Südostwind.

Erst am Nachmittag ziehen hohe Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken.

In der Nacht zum Sonntag nimmt die Bewölkung von Westen her zu. Zunächst bleibt es noch niederschlagsfrei, im Verlauf der zweiten Nachthälfte setzt in der Westhälfte Regen ein.

Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 0 Grad, gebietsweise ist leichter Frost in Bodennähe möglich. Der Wind weht schwach aus Südost.

Am Sonntag zeigt sich der Himmel dann stark bewölkt, örtlich fällt etwas Regen. Im Laufe der zweiten Tageshälfte zieht der Niederschlag nach Südosten ab. Die Höchstwerte erreichen 12 bis 15 Grad, bei schwachem bis mäßigem Ost- bis Südostwind.