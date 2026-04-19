April-Wetter in NRW: Erst Gewitter, dann kehrt der Frühling zurück
Köln - In Köln und ganz NRW wird es zum Ende der Woche nochmal ungemütlich, aber keine Sorge: Schon in den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter wieder freundlicher.
Der Sonntag startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem im Osten noch grau und ziemlich nass. Dort ziehen einige Regenschauer durch, stellenweise kann es sogar kurz gewittern und ordentlich schütten.
Im Rest von NRW bleibt es zunächst meist trocken, aber wirklich freundlich fühlt sich das Ganze nicht an: viele Wolken, kaum Sonne. Spätestens am Mittag und Nachmittag wird es dann auch hier unbeständiger.
Immer wieder ziehen Schauer durch, vereinzelt sind auch Gewitter dabei. Dazu bleibt es eher frisch mit 11 bis 15 Grad, in höheren Lagen ist es sogar noch kühler.
In der Nacht zum Montag beruhigt sich das Wetter dann langsam. Die Schauer lassen nach und es bleibt größtenteils trocken. Dafür kühlen die Temperaturen ordentlich ab, teilweise bis auf 2 Grad.
Frühlings-Comeback zur Wochenmitte
Zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Im Nordosten bleibt es eher grau mit etwas Regen, rund um Köln gibt es dagegen mehr Wolkenlücken und auch mal Sonne. Insgesamt bleibt es aber kühl mit Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad.
Nach dem unruhigen Start wird es am Dienstag deutlich freundlicher: Die Sonne kommt zurück. Vor allem im Norden wird es richtig schön, im Süden wechseln sich Sonne und Wolken ab – trocken bleibt es aber überall. Die Temperaturen steigen wieder auf angenehmere 13 bis 17 Grad.
Und zur Wochenmitte gibt es dann echtes Frühlingsgefühl: Am Mittwoch scheint verbreitet die Sonne, Regen ist kein Thema mehr. Dazu wird es mit bis zu 19 Grad spürbar wärmer.
Titelfoto: Arne Dedert/dpa