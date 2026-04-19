April-Wetter in NRW: Erst Gewitter, dann kehrt der Frühling zurück

Köln - In Köln und ganz NRW wird es zum Ende der Woche nochmal ungemütlich, aber keine Sorge: Schon in den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter wieder freundlicher.

Graue Wolken und Regen prägen zum Wochenende vielerorts das Bild in NRW. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Der Sonntag startet laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem im Osten noch grau und ziemlich nass. Dort ziehen einige Regenschauer durch, stellenweise kann es sogar kurz gewittern und ordentlich schütten.

Im Rest von NRW bleibt es zunächst meist trocken, aber wirklich freundlich fühlt sich das Ganze nicht an: viele Wolken, kaum Sonne. Spätestens am Mittag und Nachmittag wird es dann auch hier unbeständiger.

Immer wieder ziehen Schauer durch, vereinzelt sind auch Gewitter dabei. Dazu bleibt es eher frisch mit 11 bis 15 Grad, in höheren Lagen ist es sogar noch kühler.

In der Nacht zum Montag beruhigt sich das Wetter dann langsam. Die Schauer lassen nach und es bleibt größtenteils trocken. Dafür kühlen die Temperaturen ordentlich ab, teilweise bis auf 2 Grad.