"Aprilsommer" vorbei! Was hat es mit dem berühmten Aprilwetter auf sich?

Deutschland - Der April macht seinem Ruf in diesem Jahr alle Ehre: Nach sommerlichen Temperaturen und Sonne satt, wird es in dieser Woche kälter und regnerischer - der "Aprilsommer" ist schon wieder vorbei. Kühle Luft breitet sich aus, in den Bergen kann es sogar wieder schneien.

Eine Passantin geht in Hamburg im strömenden Regen an einer japanischen Zierkirsche vorbei. © dpa | Marcus Brandt

Macht der April immer noch, was er will? Tatsächlich hat es der wechselhafte Wetter-Monat in den vergangenen Jahren eher warm und trocken zugehen lassen. Das typische Aprilwetter blieb oft aus.

Nicht so in 2024! Nach einem sehr warmen Start in den Monat wird der "Aprilsommer" nun erstmal eine längere Pause einlegen.

"Die Luft und das Wetter in der kommenden Woche sind ganz anders als in der ersten Monatshälfte. Nach dem Durchzug einer Kaltfront mit Schauern, Gewittern und Sturmböen am Montag gehen die Temperaturen zurück", sagt Niklas Weise von WetterOnline.

Der Meteorologe erklärt, dass aber einer Höhe von 500 Metern sogar Schneeflocken fallen können. Die Höchsttemperaturen würden sich im Lauf der Woche bei 10 Grad einpendeln.

Typisch April: Sonne, Wolken und teils kräftiger Schauer wechseln sich ab. "Vereinzelt kann es auch blitzen und donnern", so Weise.