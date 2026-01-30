Auf Glatteis folgt Frost-Wochenende: Klirrende Kälte kommt zurück

Berlin - Berlin und Brandenburg kämpft weiter mit dem Glatteis . Zum Wochenende rutschen nun auch die Temperaturen in den Keller. Von Tag zu Tag wird es kälter.

Berliner müssen sich auf ein frostiges Wochenende einstellen. © Jens Kalaene/dpa

Für Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch Höchstwerte von minus drei bis plus ein Grad. Das war es dann aber auch schon mit den Temperaturen über null. Am Wochenende kommt die klirrende Kälte zurück.

Lokal könne am Freitag Schneegriesel sowie gefrierender Sprühregen auftreten. Im Südwesten Brandenburgs fällt stellenweise sogar etwas Schnee.

In der Nacht zum Samstag wird es noch frostiger. Die Temperaturen sinken auf minus zwei bis minus fünf Grad.

Der Samstag selbst zeigt sich dann überwiegend grau, bleibt aber laut DWD meist trocken. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus fünf und null Grad.