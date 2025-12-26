Autofahrer aufgepasst: Das Wochenende wird glatt und frostig

Deutschland - Nach frostigen Weihnachtsfeiertagen wird es am Wochenende wieder etwas wärmer. Die Gefahr durch Glätte ist jedoch nicht gebannt.

Während die Temperaturen tagsüber meist über dem Gefrierpunkt liegen, wird es nachts aufgrund eisiger Minusgrade glatt auf den Straßen. © Martin Schutt/dpa

Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dominiert am Wochenende winterliches, meist trockenes Wetter mit kühlen Temperaturen.

Am Samstag klart sich der Himmel im Norden auf, und es herrschen vergleichsweise milde Temperaturen von 5 bis 8 Grad. Im Süden wird es mit 1 bis 4 Grad etwas kälter und bedeckter.

In vielen Regionen scheint die Sonne, lokal kann es auch Hochnebel geben. In höheren Lagen ist weiterhin Dauerfrost möglich. Besonders morgens und in der Nacht sollten sich Verkehrsteilnehmer auf Glätte durch Frost einstellen.

Das Wetter am Sonntag wird laut DWD wieder etwas kälter, tagsüber bleibt es neblig-trüb bei 1 bis 6 Grad. In Richtung Küste werden die Temperaturen etwas milder, dafür herrscht dort auffrischender Wind.

In der Nacht bleibt es trocken, es kann allerdings bei Tiefsttemperaturen von minus 5 Grad zu Glättegefahr auf den Straßen kommen.