Bayern, genießt die Abkühlung! Wetterfrösche kündigen nach Wolken und Regen 30 Grad an

München - Wind, Sturm, Gewitter und Starkregen: Das Wetter in Bayern ist am Samstag in weiten Teilen alles andere als angenehm – aber vielleicht genau das Richtige vor einem möglichen Umschwung.

Erst Schutz vor dem Wasser, dann Suche, nach dem Wasser: Innerhalb weniger Tage wird das Bayern-Wetter wohl deutlich umschwenken. © Montage: Peter Kneffel/dpa + Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nach Meldungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bleibt es am Samstag gebietsweise regnerisch.

In Franken lockert sich die Lage gegen Nachmittag jedoch auf. Anders in Alpennähe und im Südosten Bayerns kann es aber auch dann noch teils kräftigen, womöglich auch gewittrigen Regen geben.

Später am Tag ändert sich das nur marginal: "In der Nacht zum Sonntag von den Alpen über das Vorland bis ins südliche Niederbayern noch häufig Regen. Sonst aufgelockert bis gering bewölkt. Tiefstwerte zwischen 12 und 6 Grad", teilte der DWD mit.

"Am Sonntag teils Sonne, teils Wolken. An den Alpen und an der Rhön geringes Schauerrisiko, sonst weitgehend trocken." Das Quecksilber soll sich zwischen 18 und 23 Grad einpendeln.

Am Wochenende muss man sich also in großen Teilen des Freistaats vor ungewollter Nässe schätzen. Ganz anders könnte es in der kommenden Woche werden – da sucht man möglicherweise die Wassermengen.