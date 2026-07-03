Bayern-Wetter: Wo regnet es am Wochenende, wo braucht man Abkühlung?
Von Kathrin Zeilmann
München - Nach Hitzewelle und Unwettern versprechen die kommenden Tage in Bayern eher ruhiges Wetter.
Heute soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Norden des Freistaats anfangs noch bewölkt sein und vereinzelt regnen, im Tagesverlauf kommt dann aber immer mehr die Sonne heraus.
Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 21 und 26 Grad. In Südbayern gibt es demnach in Alpennähe Schauer oder Regen und teils auch Gewitter, am Nachmittag wird es aber freundlicher.
Am Samstag dann regnet es den Angaben nach im Süden nicht mehr, es wird bis zu 27 Grad warm.
In der Nacht zum Sonntag könnte es im Bayerischen Wald etwas Regen geben, am Sonntag selbst dann auch mancherorts in Ober- und Niederbayern.
In Nordbayern wird es laut DWD Richtung Hessen bis zu 29 Grad warm, ansonsten bis zu 27 Grad.
Nur an den östlichen Mittelgebirgen könnte es kürzere Schauer geben. Am Sonntag müssen dann vor allem die Menschen in Oberfranken und in der Oberpfalz mit Schauern rechnen.
Titelfoto: Montage: Felix Hörhager/dpa + WetterOnline