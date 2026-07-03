Bayern-Wetter: Wo regnet es am Wochenende, wo braucht man Abkühlung?

München - Nach Hitzewelle und Unwettern versprechen die kommenden Tage in Bayern eher ruhiges Wetter.

Gibt es Nässe von oben oder von unten? An diesem Wochenende ist in Bayern beides möglich. © Felix Hörhager/dpa

Heute soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Norden des Freistaats anfangs noch bewölkt sein und vereinzelt regnen, im Tagesverlauf kommt dann aber immer mehr die Sonne heraus.

Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 21 und 26 Grad. In Südbayern gibt es demnach in Alpennähe Schauer oder Regen und teils auch Gewitter, am Nachmittag wird es aber freundlicher.

Am Samstag dann regnet es den Angaben nach im Süden nicht mehr, es wird bis zu 27 Grad warm.

In der Nacht zum Sonntag könnte es im Bayerischen Wald etwas Regen geben, am Sonntag selbst dann auch mancherorts in Ober- und Niederbayern.

In Nordbayern wird es laut DWD Richtung Hessen bis zu 29 Grad warm, ansonsten bis zu 27 Grad.