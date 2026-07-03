Nach freundlichem Start: Schauer und Gewitter zum Wochenende in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Das erste Ferienwochenende in Sachsen-Anhalt startet mit freundlichem Wetter , doch dann nimmt es eine Wendung.

Zum Ferienstart kann es in Sachsen-Anhalt mächtig knallen. (Symbolbild) © Bildmontage: Thomas Rensinghoff/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wechseln sich am Freitag Wolken und heitere Abschnitte ab, dabei bleibt es weitgehend trocken.

Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf 9 bis 12 Grad ab. Auf dem Brocken sind zudem stürmische Böen möglich.

Auch am Samstag schwankt es zwischen Sonne und Wolken. Meist bleibt es trocken, bei Höchstwerten zwischen 22 und 24 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen örtlich Schauer auf. Es werden Tiefstwerte zwischen 13 und 16 Grad erwartet.

Am Sonntag zeigt sich das Wetter unbeständiger. Bei wechselnder Bewölkung muss im Tagesverlauf mit Schauern gerechnet werden, auch kurze Gewitter sind möglich.