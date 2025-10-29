Berlin und Brandenburg: Erst mild und trocken, dann folgen Regen und Wind

Berlin - Nach einem freundlichen Mittwoch müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf wechselhaftes Herbstwetter einstellen.

Mit einem Regenschirm sind Berliner und Brandenburger in den kommenden Tagen nicht schlecht beraten. (Symbolfoto) © Lilli Förter/dpa

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) über weite Teile der Hauptstadtregion wechselnd bewölkt mit heiteren Abschnitten.

Es bleibt größtenteils trocken, die Temperaturen steigen auf 13 bis 16 Grad. Dazu weht ein schwacher, teils mäßiger Südwestwind, der am Abend auf Süd dreht.

In der Nacht zum Donnerstag verdichtet sich die Bewölkung und von Westen zieht Regen auf. Die Tiefstwerte liegen bei rund 9 Grad, der Wind frischt im Verlauf spürbar auf.

Der Donnerstag startet trüb und nass, doch der Regen zieht im Tagesverlauf ostwärts ab. Danach wechseln Sonne und Wolken, vereinzelt kann es Schauer oder sogar Gewitter geben.

Am Abend beruhigt sich das Wetter mit größeren Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 14 Grad, dazu weht ein mäßiger Südwestwind mit einzelnen Böen.