Berlin und Brandenburg: Grau und regnerisch ins Wochenende

Berlin - Trübe Aussichten: Berlin und Brandenburg starten bewölkt und regnerisch in das bevorstehende Wochenende.

Am Wochenende müssen sich die Berliner und Brandenburg auf Regen einstellen. © Kay Nietfeld/dpa

Am Freitag bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Morgen zunächst noch trocken, dafür ist es stark bewölkt bis bedeckt.

Tagsüber gesellt sich zu den Wolken am Himmel in Ost- und Südbrandenburg sowie in Berlin noch Regen. Die Höchstwerte liegen um 16 Grad, Richtung Niederlausitz zwölf bis 14 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt die dichte Wolkendecke bestehen. Die Temperaturen sinken auf zehn bis sieben Grad bei zunehmend mäßigem, teils frischem Nordwestwind.

Am Samstag heitert es teils auf und bleibt in einigen Regionen trocken. Im Osten und Süden Brandenburgs werden allerdings wieder viele Wolken und stellenweise Regen erwartet. Die Höchsttemperaturen erreichen um die 17 Grad. Vereinzelt kann es Windböen geben.

In der Nacht zum Sonntag nehmen die Wolken ab und es bleibt trocken. Es kühlt sich auf zehn bis sechs Grad ab. Der Wind weht überwiegend schwach.