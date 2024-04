Berlin und Brandenburg starten mit Regen und Gewittern in die Woche

Berlin - Der April macht, was er will: Die neue Woche beginnt in Berlin und Brandenburg eher ungemütlich.

Regen ist in den kommenden Tagen ein stetiger Begleiter in Berlin und Brandenburg. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Am Montag zeigen sich in der Früh und am Vormittag viele Wolken am Himmel, ab dem Mittag kommen örtliche Schauer und vereinzelt Gewitter hinzu.

Die Höchsttemperatur liegt laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bei 13 bis 16 Grad. In Gewitternähe ist mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es stark bewölkt, dazu gibt es schauerartigen Regen und einzelne Gewitter. Die Temperaturen sinken auf sechs bis drei Grad. Vereinzelt wird es stürmisch.

Auch der Dienstag beginnt mit einer dichten Wolkendecke und gebietsweisen Schauern, teils mit Graupel und kurzen Gewittern. Am Abend lässt der Regen nach und es lockert sich auf.

Die Höchstwerte liegen bei zehn bis zwölf Grad. Bis zum Mittag weht der Wind noch kräftig mit lokalen Sturmböen, im Nachmittagsverlauf und am Abend nimmt der Wind ab.