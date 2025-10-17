Bis -4 Grad: Sachsen-Anhalt erwartet kühles Wochenendwetter
Magdeburg - Sachsen-Anhalt steht ein kühles, aber heiteres Herbstwochenende bevor. Auf dem Brocken wird es jedoch etwas unangenehm.
Am Freitag ziehen über dem Bundesland viele Wolken auf. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad örtlichen Regen geben.
Auch in der Nacht auf Samstag bleibt eine dichte Wolkendecke und gelegentlicher Regen bestehen. Es kühlt sich zudem auf 4 bis 0 Grad ab.
Der Samstag selbst zeigt sich neben einigen Wolken meist heiter und trocken. Es werden Höchstwerte zwischen 10 und 12 Grad erwartet.
In der Nacht zum Sonntag wird es frostig bei Tiefstwerten zwischen 1 und minus 4 Grad.
Sonntags wird es heiter bis wolkig. Bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 12 Grad bleibt es trocken.
Auf dem Brocken im Harz müssen sich Wanderer bei Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad auf stürmische Böen einstellen.
Titelfoto: Bildmontage: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/ZB, Screenshot/wetteronline.de