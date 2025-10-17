Bis -4 Grad: Sachsen-Anhalt erwartet kühles Wochenendwetter

Magdeburg - Sachsen-Anhalt steht ein kühles, aber heiteres Herbstwochenende bevor. Auf dem Brocken wird es jedoch etwas unangenehm.

Das Wetter bleibt am Wochenende überwiegend heiter. (Symbolbild) © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/ZB

Am Freitag ziehen über dem Bundesland viele Wolken auf. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es bei Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad örtlichen Regen geben.

Auch in der Nacht auf Samstag bleibt eine dichte Wolkendecke und gelegentlicher Regen bestehen. Es kühlt sich zudem auf 4 bis 0 Grad ab.

Der Samstag selbst zeigt sich neben einigen Wolken meist heiter und trocken. Es werden Höchstwerte zwischen 10 und 12 Grad erwartet.

In der Nacht zum Sonntag wird es frostig bei Tiefstwerten zwischen 1 und minus 4 Grad.