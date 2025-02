Bis fünf Zentimeter Neuschnee in der Nacht: Winter schlägt nochmal richtig zu

Berlin - In der Nacht zum Donnerstag schwingt der Winter noch einmal sein eisiges Zepter über Berlin und Brandenburg . Erwartet werden bis zu fünf Zentimeter Neuschnee.

Schneemänner vor dem Berliner Reichstag? Das dürfte in den kommenden Tagen wieder möglich sein. © Annette Riedl/dpa

Der heutige Mittwoch gab tagsüber mit Bibber-Temperaturen zwischen minus zwei und ein Grad und einer klaren, aber schneidend-kalten Luft schon einen Vorgeschmack auf die anstehende Winter-Offensive.

Regional gab es laut den Experten vom "Deutschen Wetterdienst" (DWD) bereits leichten Dauerfrost. Ab dem Abend wird aus der trockenen zunehmend feuchte Luft und die Wolkendecke wird dichter.

Bei Tiefstwerten zwischen null und minus vier Grad in der Nacht breitet sich der Frost in der Hauptstadtregion aus. Zudem soll es noch einmal richtig schneien!

Los geht's im Westen und Süden Brandenburgs mit gebietsweise ein bis drei Zentimeter Neuschnee. Achtung: In Berlin und ganz Brandenburg wird es glatt!

Am Donnerstag und auch in der Nacht zum Freitag schneit es bei Höchstwerten zwischen minus ein Grad im Norden und drei Grad im Süden weiter. Lokal wird teils eine Neuschneedecke von bis zu fünf Zentimetern erwartet. Im Tagesverlauf gehen die weißen Flocken regional auch in Regen und Schneeregen über. Die Glättegefahr ist nicht gebannt.