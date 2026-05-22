Bis zu 30 Grad: Am Pfingstwochenende wird es sommerlich in Sachsen-Anhalt
Magdeburg - Der Sommer rückt näher: Sachsen-Anhalt steht ein sonniges und warmes Pfingstwochenende bevor. Es könnte die 30-Grad-Marke geknackt werden.
Der Freitag startet heiter bis wolkig. Bei Temperaturen zwischen 24 und 27 Grad bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) niederschlagsfrei.
In der Nacht auf Samstag kühlt es sich auf 13 bis 8 Grad runter.
Am Samstag selbst werden Höchsttemperaturen zwischen 28 und 30 Grad erreicht. Trotz einzelner Quellwolken kann sich über viel Sonnenschein und keine Niederschläge gefreut werden.
In der Nacht auf Sonntag bleibt es bei Werten bis 15 Grad angenehm mild und klar.
Heiter wird es auch am Pfingstsonntag. Bei Höchstwerten zwischen 26 und 30 Grad zeigt sich der Himmel beinahe wolkenlos.
Auch die Nacht auf Montag zeigt sich bei Temperaturen zwischen 15 und 10 Grad nahezu wolkenfrei. Über den Tag hinweg bleibt die Sonne bei Werten bis 29 Grad ein Dauergast
Titelfoto: Bildmontage: Matthias Bein/dpa, Screenshot/wetteronline.de