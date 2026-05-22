Sommer-Hammer zu Pfingsten: Jetzt kommt das heißeste Wochenende des Jahres

Berlin - Berlin tanzt und lacht. Zum "Karneval der Kulturen"-Start zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg von seiner schönsten Seite. Es wird richtig sommerlich!

Berliner können auch Pfingstwochenende im Monbijoupark einen Platz im Schatten gebrauchen. © Carsten Koall/dpa

Am Freitag versteckt sich die Sonne zwar meistens noch hinter einer Wolkendecke, doch schon am Samstag wird der bislang heißeste Tag des Jahres erwartet. Am Pfingstwochenende dreht das Wetter ordentlich auf.

Bei viel Sonnenschein und nur einigen Quell- und Schleierwolken klettern die Temperaturen auf bis zu 30 Grad, berichtet der Deutsche Wetterdienst.

Auch der Pfingstsonntag zeigt sich freundlich: Sonne und lockere Wolken wechseln sich ab, dazu werden erneut sommerliche 25 bis 29 Grad erwartet.

Perfektes Wetter um den Karneval der Kulturen zu genießen, bei dem Umzug traditionell am Sonntag das große Highlight ist. Bei den Wetteraussichten ist Sonnencreme ein Muss!