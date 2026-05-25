Sonne und über 30 Grad: Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Bei hohem Luftdruck strömt sehr warme bis heiße Luft nach Hessen und bestimmt das Wetter am Pfingstmontag sowie an den darauffolgenden Tagen: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich auf über 30 Grad in der Spitze einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Frühsommerliche Hitze in Frankfurt und Hessen: Wetteronline.de (Grafik) erwartet am Dienstag bis zu 31 Grad, der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 34 Grad. © Montage: 123RF/scanrail, Screenshot/Wetteronline.de

Die frühsommerliche Hitzewelle der zurückliegenden Tage dauert an: Am Montag erwarten die Meteorologen neben viel Sonne Höchsttemperaturen zwischen 27 und 33 Grad in Hessen. Selbst in Hochlagen sind demnach noch bis zu 25 Grad möglich.

Es soll zudem den ganzen Tag über trocken bleiben, der Wind weht voraussichtlich nur schwach aus Nord bis Nordost.

Die Nacht zu Dienstag soll klar und ebenfalls niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von 17 bis 8 Grad. "Im Norden kühler als im Süden", ergänzte ein DWD-Sprecher.

Dieser Wettertrend setzt sich auch am Dienstag und Mittwoch weiter fort.