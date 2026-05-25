Sonne und über 30 Grad: Das Wetter in Frankfurt und Hessen
Frankfurt am Main - Bei hohem Luftdruck strömt sehr warme bis heiße Luft nach Hessen und bestimmt das Wetter am Pfingstmontag sowie an den darauffolgenden Tagen: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich auf über 30 Grad in der Spitze einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.
Die frühsommerliche Hitzewelle der zurückliegenden Tage dauert an: Am Montag erwarten die Meteorologen neben viel Sonne Höchsttemperaturen zwischen 27 und 33 Grad in Hessen. Selbst in Hochlagen sind demnach noch bis zu 25 Grad möglich.
Es soll zudem den ganzen Tag über trocken bleiben, der Wind weht voraussichtlich nur schwach aus Nord bis Nordost.
Die Nacht zu Dienstag soll klar und ebenfalls niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen sinken auf Tiefstwerte von 17 bis 8 Grad. "Im Norden kühler als im Süden", ergänzte ein DWD-Sprecher.
Dieser Wettertrend setzt sich auch am Dienstag und Mittwoch weiter fort.
Wettervorhersage für Dienstag und Mittwoch in Hessen: Bis zu 34 Grad
Beide Tage sollen trocken bleiben. Für den Dienstag lautet die Prognose "sonnig" sowie "Höchstwerte zwischen 29 und 34 Grad". Der Mittwoch werde "heiter bis sonnig" bei maximal "23 Grad im Norden und bis 31 Grad im Süden".
Die Nacht zu Mittwoch und die Nacht zu Donnerstag sollen beide "gering bewölkt oder klar" werden. Mit Regen ist nicht zu rechnen.
Dabei fallen die Temperaturen in der Nacht zu Mittwoch "auf Tiefstwerte zwischen 18 Grad im Rhein-Main-Gebiet und 9 Grad in einzelnen Tallagen Nordhessens". In der Nacht zu Donnerstag sind es voraussichtlich 13 bis 8 Grad, "in einzelnen Tallagen bis 6 Grad".
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