Böller-Fans bekommen Gegenwind: Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Berlin

Und auch der Wind hat - wenn man so will - einen Vorteil. Es wird deutlich milder.

Bereits um Mitternacht kann ein frischer bis starker Wind in Böen wehen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig sagte.

An Neujahr sollen die Temperaturen bei sieben bis neun Grad liegen. Am Nachmittag soll es von der Prignitz bis zur Uckermark zeitweise regnen, am späten Abend wird es dann auch in Berlin nass.