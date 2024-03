Bomben-Wetter am Wochenende in Sachsen-Anhalt: Holt die Sonnenbrillen raus!

Magdeburg - Pünktlich zum Wochenende setzt das Wetter in Sachsen-Anhalt noch eine Schippe drauf: noch wärmer, noch sonniger und noch weniger Regen.

Am Wochenende gibt es Sonne satt in Sachsen-Anhalt! © Thomas Banneyer/dpa

Zwar beginnt der Freitagmorgen mit einigen Nebelschwaden, doch die verziehen sich am Vormittag und machen dann freie Bahn für Sonne pur. Wie der Deutsche Wetterdienst schreibt, sind dazu Temperaturen bis zu 15 Grad drin!

In der Nacht auf Samstag fällt dann etwas Regen in Sachsen-Anhalt, weswegen der Start in den Tag mit dicken Wolken beginnt. Doch auch da kämpft sich die Sonne schließlich mühelos durch. Ab Mittag bleibt es dann trocken mit bis zu 13 Grad.

Am Sonntag spürt man den Frühling dann schon richtig. Kein Wölkchen am Himmel, kein Regen, dafür aber viele Sonnenstunden. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad, selbst in höheren Lagen klettert das Thermometer bis auf 10 Grad.

Auch der Start in die neue Woche gelingt mit einem ähnlich schönen Wettertrend. Außer ein paar Schleierwolken wird auch der Montag warm, sonnig und regenfrei.