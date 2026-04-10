Der April macht, was er will: Sachsen-Anhalt steht wechselhaftes Wochenende bevor

Magdeburg - Erst Regen, dann Sonne: Nach viel Sonnenschein muss sich Sachsen-Anhalt an diesem Wochenende auf wechselhaftes Wetter einstellen.

Zum Wochenendstart wird es in Sachsen-Anhalt regnerisch. (Symbolbild) © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Freitag startet bedeckt und mit Regen bis Schneeregen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zieht der Niederschlag jedoch im Vormittagsverlauf nach Osten ab und lässt lediglich eine lockere Bewölkung zurück.

Bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad gibt es lokal geringe Schauerneigungen. In der Nacht auf Samstag zieht bei Werten zwischen 2 und -3 Grad stellenweise Nebel auf. Niederschläge werden nicht erwartet.

Am Samstag gibt es nach der Nebelauflösung abgesehen von teils dichten Schleierwolken viel Sonnenschein. Bei Höchsttemperaturen zwischen 14 und 17 Grad bleibt es trocken.

In der Nacht zum Sonntag ziehen dann jedoch erste Wolken auf.