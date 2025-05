Deutsche Blitz-Hauptstadt: Hier schlug es bei Gewitter am häufigsten ein

Garmisch-Partenkirchen, Ostallgäu, Kaufbeuren, Bad Tölz-Wolfratshausen, München (Landkreis) und Landsberg am Lech schaffen es ebenfalls in das bayerische Spitzendutzend. Der Alpenrand war offensichtlich - wie häufig - erneut der wichtigste Gewitterhotspot Deutschlands.

Im Städtevergleich schlägt in München besonders oft der Blitz ein. © Peter Kneffel/dpa

Diese Mischung sorgt dafür, dass der Titel der höchsten Blitzdichte aller Bundesländer nicht nach Bayern, sondern nach Hamburg geht, wo Aldis/Blids 0,92 Einschläge pro Quadratkilometer zählten. Auf Ebene der Millionenstädte liegt München mit 1,16 dann aber wieder auf Platz eins - vor Hamburg und weit vor Berlin und Köln.

Wie häufig Blitze entstehen, hängt stark vom Wetter ab. Wärme und Feuchtigkeit machen sie wahrscheinlicher, weswegen sie vor allem im Sommer auftreten, in besonders trockenen Jahren aber tendenziell seltener sind.

Die von Aldis/Blids erhobenen Zahlen unterscheiden sich von anderen Blitzstatistiken, die daher teilweise zu deutlich anderen Ergebnissen kommen. In der hier genannten Statistik zählen nur Erdblitze - also Einschläge und keine Entladungen in den Wolken - und jeder Blitz nur einmal. Häufig kommt es nämlich vor, dass durch einen Blitzkanal in kürzester Zeit mehrere Entladungen fließen.

Für Beobachter sieht das wie ein Flackern des Blitzes aus. Wurden in früheren Statistiken dabei teils mehrere Blitze gezählt, ist es jetzt nur noch einer.