Die Hitze kommt: 30-Grad-Welle rollt auf Berlin und Brandenburg zu

Berlin - Der Sommer nimmt in den kommenden Tagen ordentlich Fahrt in Berlin und Brandenburg auf. Am Wochenende wird es dann richtig heiß.

Am Freitag klettern die Temperaturen in Berlin und Brandenburg auf 31 bis 34 Grad. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Dienstag zunächst sonnig. Doch ab Mittag wird es ungemütlich: Örtliche Schauer ziehen auf, am Abend sind sogar einzelne Gewitter möglich. Dazu werden nur 19 bis 22 Grad erreicht.

In der Nacht zu Mittwoch beruhigt sich das Wetter langsam. Während es im Norden trocken bleibt und die Wolken auflockern, sind im Süden zunächst noch Schauer und einzelne Gewitter unterwegs. Später wird es auch dort freundlicher. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 8 Grad.

Im Tagesverlauf ziehen dann viele Wolken übers Land, doch es bleibt trocken. Die Temperaturen klettern bereits auf 21 bis 25 Grad.

Am Donnerstag wird's noch einmal ein Stück wärmer: Zwar ziehen vor allem im Norden viele Wolken über den Himmel, doch Regen bleibt aus. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 26 bis 30 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest.