Nach Wind und Schauern: Dann steigen die Temperaturen in NRW wieder

Köln - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch in den nächsten Tagen wechselhaft, ehe es am Dienstag wieder deutlich wärmer wird.

Ab Dienstag klettern die Temperaturen in NRW wieder nach oben. (Symbolbild) © A3922 Britta Pedersen/dpa

Wer am Sonntag etwas draußen unternehmen will, sollte den Regenschirm lieber griffbereit haben. In Köln und vielen anderen Teilen von NRW wechseln sich Wolken und kurze sonnige Abschnitte ab.

Die Temperaturen bleiben eher frisch und erreichen meist nur 16 bis 20 Grad. Vor allem im Norden und Osten des Landes kann es außerdem noch ordentlich windig werden.

Zum Wochenstart zeigt sich der Himmel weiter von seiner unbeständigen Seite. Mal scheint die Sonne, mal ziehen wieder Wolken auf, vereinzelt fällt Regen.

Mit 17 bis 21 Grad wird es zwar etwas milder, für richtiges Sommerfeeling reicht das aber noch nicht. In der Nacht ziehen dann von Westen neue Regenwolken nach NRW.