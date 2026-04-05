Die Sonne hält Einzug in Hessen: So warm wird es in den kommenden Tagen

Frankfurt am Main - Mit den Osterfeiertagen zieht wieder der Frühling in Frankfurt und ganz Hessen ein. Zur Mitte der kommenden Woche wird es dann laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch richtig warm.

In den kommenden Tagen setzt sich in Frankfurt und ganz Hessen immer mehr die Sonne durch. © Bild-Montage: Lando Hass/dpa, wetteronline.de

Am Ostersonntag zeigt sich die Sonne in Hessen noch etwas seltener. So verdichtet sich im Nordwesten am Mittag die Bewölkung, und es kommt örtlich zu Regenschauern. Im Süden bleibt es jedoch niederschlagsfrei und wird im Laufe des Tages zunehmend heiter. Bei einem mäßigen bis frischen Südwestwind erreichen die Höchstwerte 16 bis 19 Grad, südlich des Mains bis 21 Grad.

In der folgenden Nacht klart es dann im ganzen Bundesland auf und auch im Norden ist nicht mehr mit Niederschlag zu rechnen. Mit 5 bis 0 Grad kann es gebietsweise Frost in Bodennähe geben.

Der Ostermontag präsentiert sich dann überall heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Allerdings zeigen die Thermometer maximal nur noch 13 bis 17 Grad an. Dabei weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.

Die Nacht zum Dienstag bleibt klar und es kühlt auf teils frostige 4 bis -2 Grad ab.

Das frühlingshafte, sonnige Wetter hält auch am Dienstag an. Mit 15 Grad an der Werra und bis zu 20 Grad im Ried wird es bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus östlicher Richtung auch wieder wärmer.