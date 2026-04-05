Die Sonne hält Einzug in Hessen: So warm wird es in den kommenden Tagen
Frankfurt am Main - Mit den Osterfeiertagen zieht wieder der Frühling in Frankfurt und ganz Hessen ein. Zur Mitte der kommenden Woche wird es dann laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch richtig warm.
Am Ostersonntag zeigt sich die Sonne in Hessen noch etwas seltener. So verdichtet sich im Nordwesten am Mittag die Bewölkung, und es kommt örtlich zu Regenschauern. Im Süden bleibt es jedoch niederschlagsfrei und wird im Laufe des Tages zunehmend heiter. Bei einem mäßigen bis frischen Südwestwind erreichen die Höchstwerte 16 bis 19 Grad, südlich des Mains bis 21 Grad.
In der folgenden Nacht klart es dann im ganzen Bundesland auf und auch im Norden ist nicht mehr mit Niederschlag zu rechnen. Mit 5 bis 0 Grad kann es gebietsweise Frost in Bodennähe geben.
Der Ostermontag präsentiert sich dann überall heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Allerdings zeigen die Thermometer maximal nur noch 13 bis 17 Grad an. Dabei weht ein schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.
Die Nacht zum Dienstag bleibt klar und es kühlt auf teils frostige 4 bis -2 Grad ab.
Das frühlingshafte, sonnige Wetter hält auch am Dienstag an. Mit 15 Grad an der Werra und bis zu 20 Grad im Ried wird es bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus östlicher Richtung auch wieder wärmer.
Am Mittwoch bis 23 Grad im Süden Hessens möglich
In der Nacht auf Mittwoch ist erneut gebietsweise mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen bei 6 bis -2 Grad, es bleibt klar und niederschlagsfrei.
Am Mittwoch kann es dann bei sonnigem Wetter an der Bergstraße sogar bis 23 Grad warm werden, im Norden erreichen die Höchstwerte 18 Grad.
Auch in der folgenden Nacht bleibt es klar und niederschlagsfrei. Bei 6 bis 1 Grad kommt es nur noch ganz vereinzelt zu etwas Bodenfrost.
Titelfoto: Bild-Montage: Lando Hass/dpa, wetteronline.de