Die zweite Nacht in Folge: Sternschnuppen und Polarlichter erhellen den Nachthimmel

Ebensfeld - Die zweite Nacht in Folge bot sich den Menschen vielerorts in Deutschland ein atemberaubendes Himmelsschauspiel: Neben dem Höhepunkt der Perseiden, der mit zahlreichen Sternschnuppen einherging, waren erneut Polarlichter zu sehen.

Auch in der Nacht zu Dienstag bot sich über Deutschland erneut ein Himmelsspektakel aus Sternschnuppen und Polarlichtern. Hier: Ebensfeld in Oberfranken. © News5

"Leute, ich komm nicht zum Pennen. Schon wieder eine galaktische Nacht", schrieb ein User auf Twitter und postete dazu das Bild eines in Pink und Gelb gefärbten Nachthimmels samt einer vorbeiziehenden Sternschnuppe.

Gesichtet hatte der Glückliche das Ganze bei Oldenburg in Niedersachsen. Auch aus dem Emsland, ebenfalls in Niedersachsen, teilten User Fotos. Sichtungen gab es zudem im Obersauerland in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen und in Bayern.

Grund für das Schauspiel waren gleich zwei Ereignisse: Jedes Jahr ziehen etwa um dieselbe Zeit die Perseiden über den Nachthimmel. Darüber hinaus finden derzeit Eruptionen auf der Oberfläche der Sonne statt, wodurch neben Licht auch kleinste Teilchen Materie in Richtung Erde geschleudert würden.

Diese werden vom Magnetfeld der Erde aufgenommen und an die Pole geleitet, was wiederum zum Himmelsleuchten führt, den Polarlichtern.