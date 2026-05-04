Doch noch kein Sommer in Sachsen! Neue Woche bringt Regen und Abkühlung

Leipzig - Nach einem sommerlichen verlängerten Wochenende wartet schon wieder ein Temperaturabfall auf die Sächsinnen und Sachsen .

In der neuen Woche sollten die Menschen in Sachsen immer einen Regenschirm bereithalten. (Symbolbild) © Markus Scholz/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bringt der Montag jede Menge Wolken in den Freistaat, wobei es zunächst überwiegend trocken bleiben soll.

Während sich die Temperaturen tagsüber zwischen 24 und 26 Grad bewegen, kühlt es nachts auf bis zu 9 Grad ab. Dazu fallen die ersten Tropfen.

Dementsprechend wolkenverhangen und gewittrig beginnt dann auch der Dienstag, was zudem mit teils heftigen Gewittern einhergeht. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 21 und 23 Grad.

Nach einer verregneten Nacht sinken die Temperaturen am Mittwoch auf 11 bis 16 Grad ab, dazu bleibt es den ganzen Tag über regnerisch.