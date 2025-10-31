Durchwachsen und mild: So wird das Wetter in Sachsen am Wochenende
Leipzig - Sonnenschein, Wolken, Regen und Frost! Das Wetter ist am langen Feiertags-Wochenende in Sachsen sehr wechselhaft. Am Freitag bringt ein Hochdruckgebiet trockene Luft, bevor sich am Samstagnachmittag eine Tieffront aus Schottland nähert.
Bis dahin erwarten die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) viel Sonnenschein und Schleierwolken am Reformationstag. Am Nachmittag und Abend verdichten sich die Wolken langsam, es bleibt aber trocken.
Die Temperaturen erreichen milde 12 bis 15 Grad (9 bis 12 Grad in den höheren Lagen).
Nach Mitternacht verziehen sich die Wolken und der Himmel klärt auf bei Tiefstwerten zwischen 7 und 2 Grad. In Bodennähe wird Frost bis zu -1 Grad erwartet.
Es weht schwacher Südwind, allerdings frischt dieser zwischen dem Osterzgebirge, dem Dresdner Raum und im Lausitzer Bergland auf.
Wetter in Sachsen: Samstag und Sonntag ist der Himmel bewölkt
Der Samstag beginnt heiter, im Tagesverlauf verdichtet sich die Wolkendecke aber und von Westen aus ziehen Regenschauer über den Freistaat. Es weht schwacher bis mäßiger Südwind, der im Bergland auch stärkere Böen mit sich bringen kann.
Die Höchstwerte liegen bei 15 bis milden 18 Grad (zwischen 10 und 15 Grad im Bergland).
Nachts bleibt der Himmel bewölkt und es kommt zeitweise zu leichtem Regen. Die Temperaturen bleiben bei 11 bis 7 Grad vergleichsweise mild.
Sonntag bedecken viele Wolken den Himmel bei gebietsweise Regenschauern. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Südwesten bei Höchstwerten von 12 bis 14 Grad beziehungsweise 9 bis 11 Grad in den Bergen.
Ein Blick auf die neue Woche zeigt, dass zumindest am Montag die dichten Wolken weiter anhalten, es aber trocken bleibt bei milden Temperaturen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa