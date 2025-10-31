Durchwachsen und mild: So wird das Wetter in Sachsen am Wochenende

Leipzig - Sonnenschein, Wolken, Regen und Frost! Das Wetter ist am langen Feiertags-Wochenende in Sachsen sehr wechselhaft. Am Freitag bringt ein Hochdruckgebiet trockene Luft, bevor sich am Samstagnachmittag eine Tieffront aus Schottland nähert.

Die Temperaturen werden an diesem Wochenende sehr mild. © Robert Michael/dpa

Bis dahin erwarten die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) viel Sonnenschein und Schleierwolken am Reformationstag. Am Nachmittag und Abend verdichten sich die Wolken langsam, es bleibt aber trocken.

Die Temperaturen erreichen milde 12 bis 15 Grad (9 bis 12 Grad in den höheren Lagen).

Nach Mitternacht verziehen sich die Wolken und der Himmel klärt auf bei Tiefstwerten zwischen 7 und 2 Grad. In Bodennähe wird Frost bis zu -1 Grad erwartet.

Es weht schwacher Südwind, allerdings frischt dieser zwischen dem Osterzgebirge, dem Dresdner Raum und im Lausitzer Bergland auf.