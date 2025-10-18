Ein paar Sonnenstrahlen am Wochenende, dann ändert sich das Hessen-Wetter wieder
Frankfurt am Main/Hessen - Nach einem Wochenende mit ruhigem Herbstwetter und etwas Sonne ziehen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bereits ab der Nacht zum Montag wieder Regenwolken über Hessen hinweg.
Am Samstagvormittag kann es zunächst noch etwas Sprühregen geben, dann lockert es bei Höchstwerten von 10 bis 14 Grad zunehmend auf. Mit Regen ist dann nicht mehr zu rechnen. Dabei weht ein leichter Wind aus östlichen Richtungen.
In der folgenden Nacht ziehen wieder dichtere Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken. Bei 4 bis -1 Grad kann es vor allem im Norden und Osten Hessens Bodenfrost geben.
Auch am Sonntag bleibt es niederschlagsfrei, es zieht aber eine dichte, hohe Bewölkung von West nach Ost über das Bundesland hinweg. Die Thermometer zeigen maximal 10 bis 13 Grad an und es geht ein zumeist schwacher, zeitweise auch mäßiger Südostwind.
Die Nacht zum Montag beginnt stark bewölkt bis bedeckt. Im weiteren Verlauf zieht aus Westen Regen auf. Mit 9 bis 4 Grad wird es nachts wieder milder. Vor allem in den höheren Lagen kann es starke Böen aus Süd bis Südwest geben.
Die neue Woche beginnt stark bewölkt und regnerisch
Die neue Woche beginnt stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch. Gegen Nachmittag lockert es von Westen her auf, es ist laut DWD aber weiterhin immer wieder mit Regenschauern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad bei einem mäßigen Wind aus südlichen Richtungen.
Auch in der folgenden Nacht kann es zeitweise etwas regnen und es kühlt auf 11 bis 7 Grad ab.
Der Dienstag präsentiert sich wechselnd bis stark bewölkt bei recht milden 13 bis 17 Grad und weiteren Regenschauern. Der mäßige Wind aus Südwest kann dabei zeitweise stark böig auffrischen.
In der Nacht zum Mittwoch bleibt es regnerisch. Die Tiefstwerte liegen dann zwischen 10 und 7 Grad.
Titelfoto: Bild-Montage: Frank Rumpenhorst/dpa. Helmut Fricke/dpa, wetteronline.de