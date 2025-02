Eiskalter Ostwind frischt auf und bringt Schneewolken mit sich

Sonniger Höhepunkt der Woche wird wohl der Dienstag. © Christian Charisius/dpa

Derzeit bekommt Norddeutschland am Rande von Hoch "Elvira" über Südnorwegen trocken-kalte Luft aus dem Osten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mit. Von Nordfrankreich her naht Tief "Max". Die Ostströmung verstärkt sich dadurch.

Das bedeutet zunehmender Wind aus Nordost bis Ost an den Küsten. Die Meteorologen erwarten am Nachmittag stürmischen Böen bis 65 Kilometer pro Stunde an Nord- und Ostsee sowie bis 80 Kilometer pro Stunde auf Helgoland. Auch im nördlichen Binnenland von Schleswig-Holstein wird es windiger.

Ansonsten bietet der Montag zuerst starke Bewölkung, die sich später vor allem in der Südhälfte und in Hamburg auflockert. Sogar die Sonne kommt etwas durch. Das Thermometer zeigt Maximalwerte zwischen 3 und 4 Grad an.

In der Nacht liegt die Tiefsttemperatur zwischen Nordfriesland und Angeln bei dichten Wolken um den Gefrierpunkt. Bei klarem Himmel sinkt sie auf um die minus 2 Grad. Der Ostwind bleibt in Böen weiter stürmischer.