Graues Februar-Wetter in Frankfurt und Hessen: Bald bis zu 11 Grad warm

Frankfurt am Main - Die Temperaturen steigen allmählich in Hessen , nur im Norden des Bundeslandes hält sich zunächst beharrlich die Kälte. Dabei müssen sich die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel bis einschließlich Sonntag auf Grau verhangene Tage einstellen.

Auf die Menschen in Frankfurt und Hessen kommen graue, wolkenverhangene Tage zu, da sind sich der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de einig.

Der Donnerstag werde trüb bis wolkig, bleibe aber niederschlagsfrei, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Während in Nordhessen die erwarteten Höchsttemperaturen um 0 Grad liegen, sollen es im Rest des Bundeslandes +2 bis +7 Grad in der Spitze werden. Dazu wird ein "schwacher bis mäßiger Wind um Ost" erwartet.

Diese Wetterlage hält sich auch am Freitag, wobei mit der größtenteils starken Bewölkung von Südwesten her kommend auch "zeitweise etwas Regen" fallen könne. "Im äußersten Nordosten sowie im höheren Bergland am Abend örtlich gefrierender Regen mit Glatteis-Gefahr nicht ausgeschlossen", betonte ein Sprecher.

Was die Maximaltemperaturen betrifft, ist Hessen am Freitag weiter geteilt: Im Nordosten sollen es nur 0 bis +3 Grad werden, sonst bis zu +6 Grad.

Wolkenverhangene Himmel prägen demnach auch das kommende Wochenende, beide Tage sollen aber "meist niederschlagsfrei" bleiben.

Am Samstag werden Höchsttemperaturen zwischen +4 und +9 Grad erwartet, südlich des Mains sogar bis zu +11 Grad. Der Sonntag soll dann wieder etwas kühler werden: "Höchsttemperatur zwischen +3 Grad in Nordhessen und +8 Grad an der Bergstraße."