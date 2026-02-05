Graues Februar-Wetter in Frankfurt und Hessen: Bald bis zu 11 Grad warm
Frankfurt am Main - Die Temperaturen steigen allmählich in Hessen, nur im Norden des Bundeslandes hält sich zunächst beharrlich die Kälte. Dabei müssen sich die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel bis einschließlich Sonntag auf Grau verhangene Tage einstellen.
Der Donnerstag werde trüb bis wolkig, bleibe aber niederschlagsfrei, heißt es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Während in Nordhessen die erwarteten Höchsttemperaturen um 0 Grad liegen, sollen es im Rest des Bundeslandes +2 bis +7 Grad in der Spitze werden. Dazu wird ein "schwacher bis mäßiger Wind um Ost" erwartet.
Diese Wetterlage hält sich auch am Freitag, wobei mit der größtenteils starken Bewölkung von Südwesten her kommend auch "zeitweise etwas Regen" fallen könne. "Im äußersten Nordosten sowie im höheren Bergland am Abend örtlich gefrierender Regen mit Glatteis-Gefahr nicht ausgeschlossen", betonte ein Sprecher.
Was die Maximaltemperaturen betrifft, ist Hessen am Freitag weiter geteilt: Im Nordosten sollen es nur 0 bis +3 Grad werden, sonst bis zu +6 Grad.
Wolkenverhangene Himmel prägen demnach auch das kommende Wochenende, beide Tage sollen aber "meist niederschlagsfrei" bleiben.
Am Samstag werden Höchsttemperaturen zwischen +4 und +9 Grad erwartet, südlich des Mains sogar bis zu +11 Grad. Der Sonntag soll dann wieder etwas kühler werden: "Höchsttemperatur zwischen +3 Grad in Nordhessen und +8 Grad an der Bergstraße."
Frost und glatte Straßen in den Nächten in Hessen
Die kommenden Nächte werden durchgehend kalt und zum Teil frostig, Autofahrer in Hessen müssen mit Straßenglätte rechnen.
So sollen die Tiefstwerte in der Nacht zu Freitag auf +1 bis -3 Grad sinken, im Norden des Bundeslands bis -5 Grad. Es komme gebietsweise zu Glätte und vereinzelt sei auch Nebel möglich.
In der Nacht zu Samstag soll bei starker Bewölkung gebietsweise Regen fallen. Im Norden und im höheren Bergland komme es zu leichtem Frost um -1 Grad, teils seien "gefrierender Regen mit Glatteis" möglich. Im restlichen Hessen sollen die Tiefstwerte zwischen +3 und +1 Grad liegen.
"Meist niederschlagsfrei" lautet hingegen die Vorhersage für die Nacht zu Sonntag. Bei Tiefsttemperaturen von +2 bis -2 Grad sei örtlich erneut Nebel möglich.
Auch die Nacht zu Montag soll "stark bewölkt, aber niederschlagsfrei" verlaufen. Bei +3 bis -2 Grad drohe aber stellenweise "Glätte durch Reif oder Überfrieren von Feuchte".
Titelfoto: Montage: Helmut Fricke/dpa, Screenshot/Wetteronline.de