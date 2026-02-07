Bis zu 15 (!) Grad am Wochenende: Friert Kältewelle danach das ganze Land ein?

Deutschland - Momentan herrschen enorme Temperaturunterschiede in Deutschland, weil mitten durch die Bundesrepublik eine Luftmassengrenze verläuft. Dank Tief "Daniel" wird es im Nordosten eisig und glatt, während sich das Wetter im Südwesten recht mild präsentiert. Dürfen wir uns Mitte des Monats endlich über Frühling freuen oder kehrt die Kälte nach ganz Deutschland zurück? Der Meteorologe Dominik Jung gibt eine vage Prognose ab.

Der Winter ist noch nicht vorüber. Vor allem im Nordosten Deutschlands ist es eisig. Erst in dieser Woche fiel neuer Schnee. (Archivbild) © 123rf/ewastudio

Zunächst blickt der Fachmann von Wetter.net in seinem YouTube-Video auf die kommenden Tage voraus.

Freitag wird es im südwestlichen Teil Deutschlands mit +6 bis +9 Grad recht angenehm für Winter, auch der Nordosten kann bei bis zu +2 Grad tagsüber ein wenig vom Frost durchschnaufen. Samstag divergieren die Verhältnisse dann deutlich.

Während es im Norden und Osten sich frisch anfühlende Niederschläge geben kann, werden im Westen und Süden Sonnenschein-Passagen erwartet. Die Temperaturen klettern dort auf - aufgepasst! - wohl bis zu 11 bis 13 Grad in NRW und im Rheinland, während im Breisgau sogar 14 bis 15 Grad möglich sind, so Jung.

Zu lange sollten wir uns aber nicht an eine solche Frühlingswärme gewöhnen. Jung nennt diese zweistelligen Plusgrade eine "Eintagsfliege". Spätestens am Montag ist dann im Osten der "Frost wieder voll da". Wohl dem, der im Südwesten wohnt, und weiter vom Frühling träumen darf.