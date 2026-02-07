Bis zu 15 (!) Grad am Wochenende: Friert Kältewelle danach das ganze Land ein?
Deutschland - Momentan herrschen enorme Temperaturunterschiede in Deutschland, weil mitten durch die Bundesrepublik eine Luftmassengrenze verläuft. Dank Tief "Daniel" wird es im Nordosten eisig und glatt, während sich das Wetter im Südwesten recht mild präsentiert. Dürfen wir uns Mitte des Monats endlich über Frühling freuen oder kehrt die Kälte nach ganz Deutschland zurück? Der Meteorologe Dominik Jung gibt eine vage Prognose ab.
Zunächst blickt der Fachmann von Wetter.net in seinem YouTube-Video auf die kommenden Tage voraus.
Freitag wird es im südwestlichen Teil Deutschlands mit +6 bis +9 Grad recht angenehm für Winter, auch der Nordosten kann bei bis zu +2 Grad tagsüber ein wenig vom Frost durchschnaufen. Samstag divergieren die Verhältnisse dann deutlich.
Während es im Norden und Osten sich frisch anfühlende Niederschläge geben kann, werden im Westen und Süden Sonnenschein-Passagen erwartet. Die Temperaturen klettern dort auf - aufgepasst! - wohl bis zu 11 bis 13 Grad in NRW und im Rheinland, während im Breisgau sogar 14 bis 15 Grad möglich sind, so Jung.
Zu lange sollten wir uns aber nicht an eine solche Frühlingswärme gewöhnen. Jung nennt diese zweistelligen Plusgrade eine "Eintagsfliege". Spätestens am Montag ist dann im Osten der "Frost wieder voll da". Wohl dem, der im Südwesten wohnt, und weiter vom Frühling träumen darf.
Wie warm müssen sich die Karnevalisten in Deutschland anziehen?
Der Wetterfrosch hat sich außerdem die Langzeitmodelle angeschaut. Glaubt man diesen müssen sich alle Karnevalisten warm anziehen.
Denn sowohl das GFS-Modell als auch das ECMWF-Modell sagen momentan winterliches Wetter für Rosenmontag, den 16. Februar, voraus.
Die Temperaturen liegen dann sehr wahrscheinlich um den Gefrierpunkt. Ein Schneefallgebiet könnte für eine weiße Pracht zwischen all den Kostümen sorgen.
Doch es gibt auch Hoffnung, dass Ihr im knappen Faschingskostüm nicht bibbern müsst. Denn unweit der deutschen Grenze in Frankreich und Luxemburg sind laut den Wettermodellen Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad möglich.
"Da reden wir über wenige 100 Kilometer, die entscheiden über Frühlingsluft und Frostluft", will Jung uns sagen, dass sich die Temperaturgrenze mühelos noch verschieben kann und somit auch alle Narren in Deutschland womöglich warme Frühlingsgefühle verspüren.
