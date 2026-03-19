Erst Frost, dann Frühlingssonne: Bayern steuert auf freundliches Wochenende zu

München - Nach einem kurzen Schneetreiben zu Beginn der Woche kann sich Bayern jetzt wieder über die Sonne freuen. Die zeigt sich immer öfter und bringt schon ziemlich viel Power mit!

An manchen Tagen kann man bereits im T-Shirt draußen sitzen. (Archivfoto) © Leonie Asendorpf/dpa

So auch am Donnerstag, der zwar am Morgen noch mit frostigen Temperaturen beginnt, zum Nachmittag aber viel Sonne durchblitzen lässt, so der Deutsche Wetter Dienst (DWD).

Zu Beginn ziehen aus dem Nordosten erstmal ausgedehnte hohe Wolkenfelder über Bayern. Ab dem Mittag setzt sich zunehmend die Sonne durch, und am Nachmittag zeigen sich nur noch lockere Quellwolken am Himmel.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad, in Mainfranken sind sogar bis zu 17 Grad möglich.

Dazu weht ein mäßiger Nordostwind, der in Teilen des südlichen Schwabens zeitweise auch kräftig böig auffrischen kann.

In der Nacht zum Freitag ist es zunächst vielfach klar. Im weiteren Verlauf ziehen von Norden her Wolken auf, örtlich kann sich zudem Nebel bilden.

Die Temperaturen sinken verbreitet in den leichten Frostbereich, örtlich sind Tiefstwerte bis -5 Grad möglich. Lediglich in höheren Lagen sowie in Teilen Unterfrankens bleibt es gebietsweise frostfrei.