Trotz milder Frühlingstage: Sachsen-Anhalt erwartet frostige Nächte

Magdeburg - Sachsen-Anhalt startet ins Wochenende: Trotz des angenehm warmen Frühlingswetters werden die Nächte wieder frostig.

Am Wochenende werden in Sachsen-Anhalt Temperaturen bis 18 Grad erreicht. (Symbolbild) © Bildmontage: Elisa Schu/dpa /dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am Freitag gibt es bei Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad viele sonnige Stunden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, bleibt es in der Nacht auf Samstag meist klar.

Vereinzelt können sich Dunst- oder Nebelfelder bilden. Zudem muss mit Tiefstwerten bis -5 Grad und Frost gerechnet werden.

Der Samstag selbst wird etwas wolkiger. Gebietsweise können mehrere Wolkenfelder durch das Bundesland ziehen. Bei Höchsttemperaturen zwischen 16 und 18 Grad werden keine Niederschläge erwartet. In der Nacht bleibt es ebenfalls trocken, bei Werten bis -1 Grad.

Viele Wolken gibt es am Sonntag. Bei Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad wird es über den Tag hinweg zunehmend heiter.