Vorgeschmack auf den Frühling: Wochenende in Sachsen wird heiter und mild

Leipzig - Die Menschen in Sachsen dürfen sich auf ein frühlingshaftes Wochenende freuen.

Am Wochenende kann man sich auf viele Sonnenstunden freuen. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird das Wochenende mit einem durchgängig sonnigen Freitag eingeläutet.

Die Höchstwerte pendeln sich zwischen 15 und 18 Grad ein. Lediglich in der Nacht sollte die Winterjacke nochmal ausgepackt werden, da die Temperaturen auf bis zu -3 Grad sinken können.

Auch der Samstag kommt schön heiter und sonnig daher, bringt aber auch einige Wolkenfelder mit sich. Diese sind aber glücklicherweise harmlos, sodass es trocken bleibt im Freistaat.

Die Temperaturen liegen weiterhin zwischen 15 und 18 Grad, nachts sinken sie auf 4 bis -1 Grad.

Der Sonntag beginnt zunächst wolkig, im Tagesverlauf kann sich die Sonne dann aber immer mehr durchsetzen. Weiterhin sind Werte zwischen 15 und 17 Grad zu erwarten.